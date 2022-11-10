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Ник де Врис: «Переход в «Альфа Таури» – как возвращение домой. Когда-то я выступал за итальянскую команду в картинге»

Новичок «Формулы-1» Ник де Врис рассказал об изменениях в жизни после дебюта на Гран-при Италии.  Нидерландский пилот впечатлил «Ф-1» успешным выступлением в Монце, и вскоре с ним подписала контракт команда «Альфа Таури».

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