Колумбийские наемники рассказали о воровстве и коррупции в ВСУ

Иностранным наемникам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, обещали выплаты в размере 3 тысяч долларов в месяц, однако многие из них этих сумм так и не увидели, пишут «Известия».
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