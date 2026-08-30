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Регионы России

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BYD представила Yangwang U7 с батареей Blade Battery 2.0 и завершила ряд тестов на 30 000 км

BYD представила Yangwang U7 с батареей Blade Battery 2.0 и завершила ряд тестов на 30 000 км

Испытания проводились в городе Наньнин на юге Китая при среднесуточной температуре до 36 °C и влажности воздуха до 80%.

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