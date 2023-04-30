Как подготовить автомобиль к длительным поездкам в условиях военного времени?

Военное время - это период повышенной опасности и необходимости готовности к экстремальным условиям. В таких условиях длительные поездки на автомобиле могут стать необходимостью, например, для эвакуации или доставки грузов.
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