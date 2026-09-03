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Поварёнок с лучшими рецептами

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Провансальский рататуй с пиперадом

Провансальский рататуй с пиперадом

Провансальский рататуй с пиперадом— это классическое овощное рагу родом из Прованса, приготовленное на основе яркого соуса из томатов, перцев, чеснока, паприки и базилика.

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