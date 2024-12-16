Минтруд: Визовым мигрантам в Татарстане предлагают зарплату более 190 тыс. рублей

Татарстану выделили 9,3 тыс. разрешений на работу для иностранных работников на 2025-й. В целом же общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных кадров в следующем году составит почти 235 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии