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ТАСС

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Трутнев заявил, что на ВЭФ в 2026 году приехали представители 80 стран

Трутнев заявил, что на ВЭФ в 2026 году приехали представители 80 стран

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Участие в Восточном экономическом форуме стран, которые вводят против РФ санкции, свидетельствует о том, что они не могут игнорировать Россию и Арктику.

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