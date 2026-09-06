Трутнев заявил, что на ВЭФ в 2026 году приехали представители 80 стран

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Участие в Восточном экономическом форуме стран, которые вводят против РФ санкции, свидетельствует о том, что они не могут игнорировать Россию и Арктику.
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