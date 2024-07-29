Аэропорт, «Академгородок 2.0» и Чуйский тракт: губернатор поручил скоординировать усилия по реализации проектов, получивших федеральную поддержку

По итогам рабочей поездки в Новосибирскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина, губернатор Андрей Травников поручил правительству региона скоординировать усилия по реализации важных проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии