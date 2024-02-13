Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А, по-моему, СОСКОЧАТ!! Обе!.... Если столько лет им все сходило с рук и ног, то почему сейчас не должно сойти?... Ск...Терпение Путина л...
  • Людмила Абрамова
    ВОТ ЭТО ПРЯМ В ТОЧКУ-почему наше государство не относится как к оккупантам мигрантам, которые сюда приезжают не зная ...Русские в Узбекис...
  • валерия
    Вот почему, оказывается, депутатам некогда решать действительные проблемы, например- с мигрантами. Они решают вопросы...В Думе обратили в...

Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Свердловский суд арестовал активы компании ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат), а Генпрокуратура подала иск об изъятии крупнейшего в стране предприятия по производству ферросплавов в пользу государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Не всё так сразу. Частно-государственная собственность лучше чем &quot;собственность государства&quot;, как иначе называли &quot;народная собственность&quot;. А кто управлял этой собственностью? Народ? Именно они - &quot;управленцы&quot;, которые и прихватизировали эту &quot;народную собственность&quot;. Чтобы не было &quot;народных выступлений&quot; нужно поэтапно, не спеша, делать собственность на средства производства частно-государственной. Где государству будет принадлежать решающий &quot;голос&quot;.
Ответить
17 час.
БВ
Борис Выдрин
СОМНЕВАЮСЬ, однако! Нужна национализация всего, что Моше Израилевич с подельниками раздали по-свойски дружкам и иноземцам, с восстановлением Госплана и реально деловых министерств. А не придуманных минпромторгов, минсельхознадзоров и иных замысловатых выдумок с зелеными непрофессионалами для продолжения растащиловки и увода населения в ступор и недоумение. Короче, нужна ясность и понятность по возврату уворованной общенародной собственности, в первую очередь созданных советским народом средств производства и природных богатств.
Ответить
17 час.
Игорь Кузнецов
Я не аонимаю что такое &quot;Нужна национализация всего&quot;? Будут какие-то &quot;решалы&quot; в министерствах, далее - по нисхожий, будут давать укзания... Вы из армии давно уволились? :-)
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх