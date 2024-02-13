Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

Игорь Кузнецов Не всё так сразу. Частно-государственная собственность лучше чем "собственность государства", как иначе называли "народная собственность". А кто управлял этой собственностью? Народ? Именно они - "управленцы", которые и прихватизировали эту "народную собственность". Чтобы не было "народных выступлений" нужно поэтапно, не спеша, делать собственность на средства производства частно-государственной. Где государству будет принадлежать решающий "голос".

БВ Борис Выдрин СОМНЕВАЮСЬ, однако! Нужна национализация всего, что Моше Израилевич с подельниками раздали по-свойски дружкам и иноземцам, с восстановлением Госплана и реально деловых министерств. А не придуманных минпромторгов, минсельхознадзоров и иных замысловатых выдумок с зелеными непрофессионалами для продолжения растащиловки и увода населения в ступор и недоумение. Короче, нужна ясность и понятность по возврату уворованной общенародной собственности, в первую очередь созданных советским народом средств производства и природных богатств.