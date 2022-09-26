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WSJ называет срок переломного момента в украинском кризисе

WSJ называет срок переломного момента в украинском кризисе

Войны начинаются и проходят, только нажитые «непосильным» трудом миллиарды от теневых выгодоприобретателей того или иного конфликта остаются для нескольких поколений «бизнесменов» от военно-промышленного комплекса и его лобби в кулуарах власти.

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