Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров высказал мнение о том, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине, поскольку он приносит значительные финансовые выгоды.
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