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Воронежские новости

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Воронежский «Факел» начинают матч 8-го тура против «Балтики»: составы команд

Воронежский «Факел» начинают матч 8-го тура против «Балтики»: составы команд

В матче 8-го тура РПЛ «Факел» из Воронежа сыграет против калининградской «Балтики». Игра начнется в 14:00.

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