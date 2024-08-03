Джек-прыгун : ночной кошмар XIX века, который стал первым супергероем комиксов

Джек-прыгун – первый супергерой комиксов. | Фото: 078.com.ua и pinterest.com. Самой жуткой страшилкой викторианской Англии был огнедышащий дьявол, который неестественно высоко прыгал и нападал на прохожих.
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