Джек-прыгун : ночной кошмар XIX века, который стал первым супергероем комиксов

С нами не соскучишься!

Джек-прыгун – первый супергерой комиксов. | Фото: 078.com.ua и pinterest.com. Самой жуткой страшилкой викторианской Англии был огнедышащий дьявол, который неестественно высоко прыгал и нападал на прохожих.