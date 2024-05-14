Назван размер самой популярной взятки в России

Самая частая сумма взятки в России — 10–50 тыс. рублей, свидетельствует судебная статистика. В 2023 году за такие взятки привлечены к ответственности 5245 человек, то есть четверть от всех осужденных по коррупционным статьям, приводит данные Верховного суда «Коммерсант».
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