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Аэропорт Сочи: ждут вылета почти 50 рейсов предыдущих дней отправления

Аэропорт Сочи: ждут вылета почти 50 рейсов предыдущих дней отправления

Ночью была очередная отмена полётов - такие меры вводятся для безопасности пассажиров. Утром воздушная гавань работает в усечённом формате.

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