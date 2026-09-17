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The Voice Season 30 Changes Explained: New Voting Rules, Live Show Schedule, And More

The Voice Season 30 Changes Explained: New Voting Rules, Live Show Schedule, And More

Big changes are coming to The Voice in Season 30, and we're not just talking about its revamped coaching lineup, now including Queen Latifah and Riley Green.

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