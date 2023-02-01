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Собчак после отдыха на Алтае заявила, что живёт в страхе и рыдает в подушку

Собчак после отдыха на Алтае заявила, что живёт в страхе и рыдает в подушку

Собчак после отдыха на Алтае заявила, что живёт в страхе и рыдает в подушку Телеведущая сильно переживает за коллег, которые сейчас находятся в СИЗО Ксения Собчак недавно вернулась с Алтая, где провела яркий отпуск с мужем Константином Богомоловым.

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