Собчак после отдыха на Алтае заявила, что живёт в страхе и рыдает в подушку Телеведущая сильно переживает за коллег, которые сейчас находятся в СИЗО Ксения Собчак недавно вернулась с Алтая, где провела яркий отпуск с мужем Константином Богомоловым.