ВДВ в годы Великой Отечественной войны. Два десанта — Одесса и Керчь

Одесса, сентябрь 1941 годаВ результате ожесточённых боёв гитлеровские части в конце августа 1941 года потеснили части Одесского оборонительного района в восточном секторе.
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