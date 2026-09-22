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Газета.ру

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"Известия": Россия и Индонезия готовят соглашение об упрощении визового режима

"Известия": Россия и Индонезия готовят соглашение об упрощении визового режима

РФ и Индонезия готовятся подписать межправительственное соглашение, которое упростит визовый режим при взаимных поездках граждан, пишут «Известия» со ссылкой на посольство России в Джакарте.

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