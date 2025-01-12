Tehran Times: в ближайшую пятницу президент Ирана Пезешкиан посетит Москву

В ближайшую пятницу президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан посетит Москву, где проведет переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и подпишет соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве между двумя странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии