Tehran Times: в ближайшую пятницу президент Ирана Пезешкиан посетит Москву

В ближайшую пятницу президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан посетит Москву, где проведет переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и подпишет соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве между двумя странами.