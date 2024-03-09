Макрон открыл «ящик Пандоры»: страны НАТО готовят общественное мнение к отправке войск на Украину

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил рассуждения европейских политиков о возможности отправки военнослужащих стран НАТО на Украину и указал на опасность этих спекуляций.
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