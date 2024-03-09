Русская весна
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Русская весна

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Макрон открыл «ящик Пандоры»: страны НАТО готовят общественное мнение к отправке войск на Украину

Макрон открыл «ящик Пандоры»: страны НАТО готовят общественное мнение к отправке войск на Украину

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил рассуждения европейских политиков о возможности отправки военнослужащих стран НАТО на Украину и указал на опасность этих спекуляций.

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Комментарии
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Silver Kont
Мальчик-пидарасик хочет погеройствовать, уже примеряет старую, проеденную молью треуголку? Ну если так хочется, пусть возьмёт деревянную сабельку, коняшку-качалку, выкрашенную в белый цвет, натянет на перхотную головёнку треуголку и едет на окраину, сядет на коняшку, помашет сабелькой до первого русского артобстрела.... Коняшка потом станет коричневой, а мальчик - пидарасик полетит домой до парижу, к бабушке, чесать лохматку и жаловаться, какие русские нехорошие...
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6 час.
Юрий анин
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6 час.

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