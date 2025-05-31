«Это целая армия, которая может вырезать москвичей по приказу»: священник РПЦ высказался о мусульманах в России

Александр Павлов

Террористическое подполье в Госдуме и сотрудники USAID среди чиновников обеспечивает законодательное прикрытие геноцида и замещения коренного населения . Их цель дестабилизация и уничтожение государства. В первую мировую Госдума свергла законную власть, чем запустила гражданскую и поражение в войне. Сейчас массово завозят иностранцев (в большинстве заражённых русофобским нацизмом, ВИЧ, туберкулёзом и другими болезнями (ОМП) из государств, которые не признают территориальную целостность России в современных границах и участвуют в санкциях. Последствия предсказуемы. Косово как пример. СССР разрушили через "национальности". Сирия и другие . Враги России завозят себе новых избирателей, организованный криминал и боевиков для террора и гражданской войны. Иностранцам выдают российские паспорта в качестве вторых и внедряют в органы власти и силовые структуры. Заезжают не частные лица, а хорошо организованные группировки работающие в интересах и при поддержке иностранных государств, выкачивают средства коренного населения и вывозят из страны.. Простые граждане России не имеют организационных и юридических средств противостоять иностранцам, внедрившимся в правоохранительные органы с использованием коррупции и лазеек в российских законах. Нехватка рабочих рук это подлая ложь, если вместо экскаватора использовать лопаты то всегда будет нехватка. Вместо повышения производительности труда, средства, необходимые для капиталовложений вывозят из страны. В России 75 миллионов трудовых ресурсов на 34 миллиона рабочих мест. Япония и Корея без мигрантов не загнивают, Госдума решила не брать с них пример. Менталитет завозимых иностранцев потребует изъять из общественного производства женщин. Потом и из общественной жизни. Для финансирования завоза иностранцев средства отнимают у коренного населения, пенсионный возраст повысили для выплат им и чтобы лишить внуков помощи и общения с бабушками. В школах терроризируют коренное население с детского возраста и уничтожают образование, чтобы у России не было возможности развиваться. За 30 лет коренное население сократилось на 30 миллионов, но эта скорость не устраивает, решили ускорить. С низкой рождаемостью всё просто: если постоянно выкачивать деньги из русских регионов и отправлять иностранцам, если бесплатные места в вузах отдавать иностранцам, если пенсионные взносы и налоги собирать с русских и отдавать иностранцам, если у всех национальностей есть свои республики кроме русских, если статью 282 УК применять только против русских....... То однажды численность русских начнет снижаться, а иностранцев расти. Это сознательная хорошо организованная политика. это война, завоз миллионов иностранцев, раздача им паспортов, вхождение из во власть и силовые структуры, разделение России по примеру СССР на мелкие "республики" захваченные диаспорами.