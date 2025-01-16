У Москвы имеются все основания полагать, что атака, совершенная на компрессорную станцию трубопровода "Турецкий поток", была осуществлена военнослужащими ВСУ и украинскими националистами по наводке Вашингтона и Лондона.
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