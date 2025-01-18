Минниханов назвал знаковым событием присвоение Зеленодольску почетного звания

Присвоение Зеленодольску почетного звания «Город трудовой доблести» является знаковым событием. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
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