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Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию

Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию

Global Look Press/Kremlin Pool/via Global Look Press В России следует создать механизм для привлечения иностранцев и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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