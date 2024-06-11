Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию

Global Look Press/Kremlin Pool/via Global Look Press В России следует создать механизм для привлечения иностранцев и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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