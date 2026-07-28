Ботаник Филин объяснил, как навсегда избавиться от борщевика на участке

Одного покоса недостаточно для уничтожения борщевика, поскольку растение необходимо удалять несколько лет подряд и накрывать землю черной пленкой, рассказал в беседе с Пятым каналом научный сотрудник Ботанического сада МГУ Алексей Филин.
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