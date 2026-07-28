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Аргументы и Факты

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Ботаник Филин объяснил, как навсегда избавиться от борщевика на участке

Ботаник Филин объяснил, как навсегда избавиться от борщевика на участке

Одного покоса недостаточно для уничтожения борщевика, поскольку растение необходимо удалять несколько лет подряд и накрывать землю черной пленкой, рассказал в беседе с Пятым каналом научный сотрудник Ботанического сада МГУ Алексей Филин.

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