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Закон и Порядок

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Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение?

Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение?

Василий Колташов: Террорист — Украина. Доказательства. Меры. Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение? Это пока подозрение, но все более сильное… Усердные попытки бандеровского режима на территории бывшей советской Украины откреститься от теракта в Крокус Сити Холл лишь укрепляют мысль, что бандеровцы причастны к нему.

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