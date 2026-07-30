Azure впервые принесла Microsoft более $100 млрд за год, несмотря на рекордные расходы на ИИ

Облачный бизнес ускорил рост до 43%, объём невыполненных контрактов достиг $678 млрд, а капитальные вложения компании за год выросли до $116 млрдMicrosoft опубликовала финансовые результаты за IV квартал финансового года, подтвердив, что масштабные инвестиции в искусственный интеллект продолжают приносить эффект.
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