Azure впервые принесла Microsoft более $100 млрд за год, несмотря на рекордные расходы на ИИ

Облачный бизнес ускорил рост до 43%, объём невыполненных контрактов достиг $678 млрд, а капитальные вложения компании за год выросли до $116 млрдMicrosoft опубликовала финансовые результаты за IV квартал финансового года, подтвердив, что масштабные инвестиции в искусственный интеллект продолжают приносить эффект.