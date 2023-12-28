Лидеры "Зеленых" Нурипур: Европа не сможет компенсировать помощь США для Украины

Один из председателей немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур заявил, что Германия и другие страны Европейского союза (ЕС) не смогут компенсировать потерю американской военной поддержки Украины в случае, если США остановят таковую.
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