Arming Local Police With Drones. Who Pulls The Trigger? Authored by Burak Oktenli via RealClearDefense, Last Sunday, the World Cup was played in New Jersey, capping a summer in which American stadiums have hosted the largest sporting event on earth.
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