Обсудят Украину: Рубио подтвердил возможную встречу Трампа, Путина и Си в Китае Глава американского Госдепа Марко Рубио заявил, что Трамп готов встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях грядущего саммита АТЭС в Китае.