SHOT: более 300 военных ВСУ попали в котёл у Локни в Сумской области

Более 300 украинских боевиков попали в котёл у Локни в Сумской области, пишет Telegram-канал SHOT. По данным Telegram-канала, шансов выйти из котла у ВСУ нет, поскольку российские подразделения успели увеличить численность на этом участке.
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