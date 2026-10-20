МИД Молдовы назвал не соответствующим действительности сообщение депутата от партии «Действие и солидарность» Лилиана Карпа о ноте протеста Украине из-за инцидента 15 октября, когда лодку с украинскими пограничниками течением прибило к молдавскому берегу Днестра у села Холошница.