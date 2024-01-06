Роберт Шварцман: С нетерпением жду новых вызовов

СоцсетиРоссийско-израильский гонщик Роберт Шварцман, который является резервным пилотом заводской команды Ferrari в Формуле 1 и выступал за итальянскую марку в гонках GT, подвёл итоги 2023 года и поделился ожиданиями от нового года.
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