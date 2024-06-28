Шамана удалили из Spotify. Это дело рук хакеров

Spotify взломали и удалили песни ШаманаВ Spotify произошла массовая кибератака, затронувшая аккаунты нескольких российских артистов: среди пострадавших оказались Слава Марлоу, Soda Luv, Яникс, Лида, Джизус и 163Onmyneck.
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