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Шамана удалили из Spotify. Это дело рук хакеров

Шамана удалили из Spotify. Это дело рук хакеров

Spotify взломали и удалили песни ШаманаВ Spotify произошла массовая кибератака, затронувшая аккаунты нескольких российских артистов: среди пострадавших оказались Слава Марлоу, Soda Luv, Яникс, Лида, Джизус и 163Onmyneck.

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