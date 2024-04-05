СК раскрыл во Владивостоке совершенное 30 лет назад убийство семьи

Во Владивостоке правоохранители раскрыли убийство супругов и трех детей. Многодетная семья без вести пропала еще в 1994 году после продажи своей квартиры, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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