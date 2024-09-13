«Не представляю, как буду жить слепым»: почему пропал с ТВ и где сейчас Познер

Ведущий прервал молчание после ухода с Первого канала. Владимир Познер Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press90-летний Владимир Познер в свежем интервью признался, что уже вряд ли однажды вернется в телеэфир.
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