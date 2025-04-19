Видеоблогер Мэддисон оскорбил олимпийскую чемпионку Загитову

Известный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон во время своего прямого эфира подверг резкой критике олимпийскому чемпионку 2018 года по фигурному катанию Алину Загитову за изменения во внешности.
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