Научно-исследовательское судно «Иван Петров» вернулось в Архангельск

Во время экспедиции ученые оценивали радиоактивное загрязнение окружающей среды в Арктической зонеВо время экспедиции ученые оценивали радиоактивное загрязнение окружающей среды в Арктической зонеНа борту «Ивана Петрова» была экспедиция Северного управления Гидрометеослужбы и НПО «Тайфун» — ведущей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга.