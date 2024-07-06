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Научно-исследовательское судно «Иван Петров» вернулось в Архангельск

Во время экспедиции ученые оценивали радиоактивное загрязнение окружающей среды в Арктической зонеВо время экспедиции ученые оценивали радиоактивное загрязнение окружающей среды в Арктической зонеНа борту «Ивана Петрова» была экспедиция Северного управления Гидрометеослужбы и НПО «Тайфун» — ведущей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга.

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