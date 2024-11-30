В Воронеже приостановили снос гаражей на Ленинградской из-за жалоб

Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, выяснили, что представители строительной компании прибыли для демонтажа данного объекта недвижимости в соответствии с решением органов исполнительной власти, однако местные жители воспрепятствовали этому.
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