NI: у Киева нет шансов нанести поражение России на поле боя

Украина в обозримом будущем не в состоянии нанести России поражение на поле боя. Об этом в статье для американского журнала National Interest (NI) написал подполковник армии США в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис.
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