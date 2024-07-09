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NI: у Киева нет шансов нанести поражение России на поле боя

NI: у Киева нет шансов нанести поражение России на поле боя

Украина в обозримом будущем не в состоянии нанести России поражение на поле боя. Об этом в статье для американского журнала National Interest (NI) написал подполковник армии США в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис.

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