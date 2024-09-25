Глава сельского поселения два года назначала себе премию в обход депутатов

Проверку провела Прокуратура Лоухского района. Установлено, что с июля 2021 года по октябрь 2023 года бывшая глава сельского поселения в период исполнения должностных обязанностей ежемесячно издавала распоряжения о собственном премировании без согласования с Советом депутатов муниципального образования.