Глава сельского поселения два года назначала себе премию в обход депутатов

Проверку провела Прокуратура Лоухского района. Установлено, что с июля 2021 года по октябрь 2023 года бывшая глава сельского поселения в период исполнения должностных обязанностей ежемесячно издавала распоряжения о собственном премировании без согласования с Советом депутатов муниципального образования.
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