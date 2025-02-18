Прогноз погоды в Крыму на 18 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 18 февраляВ Симферополе 0 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +2 и облачно с прояснениямиВ Евпатории 0 и малооблачноВ Черноморском -1 и ясноВ Джанкое -1 и малооблачноВ Ялте +2 и пасмурноВ Алуште +2 и облачно с прояснениямиВ Керчи -1 и малооблачноВ Армянске.
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