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Лента новостей Крыма

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Прогноз погоды в Крыму на 18 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 18 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 18 февраляВ Симферополе 0 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +2 и облачно с прояснениямиВ Евпатории 0 и малооблачноВ Черноморском -1 и ясноВ Джанкое -1 и малооблачноВ Ялте +2 и пасмурноВ Алуште +2 и облачно с прояснениямиВ Керчи -1 и малооблачноВ Армянске.

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