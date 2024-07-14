К тушению возгорания под Новороссийском привлекут два Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС

В борьбе с огнем задействованы более 250 человек Два вертолета Ка-32 Министерства обороны России и Ил-76 МЧС будут привлечены к тушению возгорания под Новороссийском, об этом рассказал оперативный штаб по Краснодарскому краю в своем официальном Телеграм-канале.