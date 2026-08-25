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Мэр Нью-Йорка выделил для жителей города 1000 билетов на US Open по $100 из-за роста цен у перекупщиков

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани выделил 1000 билетов на матчи основной сетки US Open по $100. Билеты поступят в продажу 26 августа.

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