Ленин — военачальник, а Николай II разбился на лошади. Эпидемия беспамятства породила поколение ИИдиотов

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cvyurij Цветков

Ленин привёл Россию от капитализма к прогрессивному строю социализма. После войны Америка решила уничтожить СССР. Аллену Даллесу приписывают план но развалу СССР. Но мы держались. Когда к власти в нашем СССР пришли реформаторы, они выполнили План Даллеса. Нашу культурную сильную Родину они предали, ввели ЕГЭ для оболванивания детей, которые уже выросли и стали безграмотными родителями. И продолжают далее уничтожать культуру и грамотность населения. Мало того ввели капитализм, против которого боролись наши родители и более старшее поколение. А как известно, капитализм живёт только за счёт войн. Поэтому сейчас война не кончается. Капиталисты на ней наживаются. Надо заканчивать с войной. С обеих сторон гибнут люди в угоду капиталу. Нам нужна спокойная уверенная жизнь, грамотное население, знающее свою историю и умеющее хорошо работать!