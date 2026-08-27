АНТИФАШИСТ Ленин — военачальник, а Николай II разбился на лошади. Эпидемия беспамятства породила поколение ИИдиотов "Ленин — великий русский военачальник", "Октябрьская революция произошла в 1996-м", "На месте, где Николай II упал с лошади и разбился насмерть, построили в Петербурге Храм Спаса на Крови" — такие ответы дают выпускники школ, проходя творческое собеседование при поступлении в одно из творческих высших учебных заведений северной столицы.
Ленин — военачальник, а Николай II разбился на лошади. Эпидемия беспамятства породила поколение ИИдиотов
Комментарии
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cЦ
cvyurij Цветков
Ленин привёл Россию от капитализма к прогрессивному строю социализма. После войны Америка решила уничтожить СССР. Аллену Даллесу приписывают план но развалу СССР. Но мы держались. Когда к власти в нашем СССР пришли реформаторы, они выполнили План Даллеса. Нашу культурную сильную Родину они предали, ввели ЕГЭ для оболванивания детей, которые уже выросли и стали безграмотными родителями. И продолжают далее уничтожать культуру и грамотность населения. Мало того ввели капитализм, против которого боролись наши родители и более старшее поколение. А как известно, капитализм живёт только за счёт войн. Поэтому сейчас война не кончается. Капиталисты на ней наживаются. Надо заканчивать с войной. С обеих сторон гибнут люди в угоду капиталу. Нам нужна спокойная уверенная жизнь, грамотное население, знающее свою историю и умеющее хорошо работать!
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1 м.
с
саша
Спрашиваете у дебилов: -Кто Ленин,кто Сталин? Спросите: -Назови имя отчество фамилию матери своей и дату ее рождения.Вот тогда смейтесь!
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4 н.
Игорь Кузнецов
Очень патетически заявлено: "Ибо исчезнет коллективная память. Их забудут, даже если их имена вписать в учебники истории." Вроде бы учебники по истории новые издали. Неужели и там "не вписаны имена"? Относительно оценки знаний по гуманитарным дисциплинам (по истории, в частности), то знать имена и даты - это для контроля, главное понимать причины и последвательность событий.
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4 н.
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