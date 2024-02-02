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Крымское информационное агентство

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Крым присоединился к пилотному проекту по внедрению цифрового рубля

Крым присоединился к пилотному проекту по внедрению цифрового рубля

В одном из ведущих банков Крыма, который принимает участие в пилотном проекте по цифровому рублю, отмечают, что полностью поддерживают инициативы Центрального банка РФ по цифровизации российской экономики.

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