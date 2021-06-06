На Черноморском флоте завершилась подготовка к проведению Всеармейского этапа конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира»

На Черноморском флоте завершилась подготовка к проведению Всеармейского этапа конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира»

В ходе соревнований команды из 4 человек, среди которых есть и военнослужащие-женщины, будут бороться за место в сборной России .

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