Росимущество: бюджет получил 48 миллиардов рублей от приватизации за 2024 год

Доходы российского бюджета от приватизации за январь-сентябрь составили 48 миллиардов рублей. При этом, отмечается, что объем итоговых поступлений будет зависеть от изменения рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности.
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