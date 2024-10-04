НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Чем дешевле рубль, тем быстрее отдадут?РФ одолжит другим...
  • Александр Шентябин
    Вообще-то уважающие себя авторы вначале текста пишут полное название компании (организации), потом в скобках аббревиа...Эксперт прокоммен...
  • Татьяна Кибишева
    Неужели Куйвашев забудет про Ельцин-центр и не выделит деньги на его содержание???Мишустин списал з...

Росимущество: бюджет получил 48 миллиардов рублей от приватизации за 2024 год

Росимущество: бюджет получил 48 миллиардов рублей от приватизации за 2024 год

Доходы российского бюджета от приватизации за январь-сентябрь составили 48 миллиардов рублей. При этом, отмечается, что объем итоговых поступлений будет зависеть от изменения рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх