Европейские поджигатели войны потеряли актуальность на фоне диалога России и США, в результате Европа сейчас изолирована как никогда, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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